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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مجلس النواب يقبل اعتذار أمينه العام عن عدم الاستمرار في منصبه

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:33 م
المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وافقت هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على الاعتذار المقدم من المستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس عن عدم الاستمرار في مهام منصبه.

وتقدمت هيئة مكتب المجلس بالشكر والتقدير للأمين العام السابق على المجهود الذي بذله خلال ترأسه للأمانة العامة لمجلس النواب.

وفق السياق، كشفت مصادر برلمانية داخل أروقة مجلس النواب عن اختيار أمين عام جديد للبرلمان خلال الساعات القادمة، خلفًا للمستشار محمود فوزي.

وقالت المصادر لـ«الدستور»، إن أبرز المرشحين لمنصب الأمين العام هو المستشار محمد نصير، وهو نائب رئيس مجلس الدولة، وشغل المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب طوال ثلاث سنوات سابقة وحتى تعيينه، وسبق له العمل بأقسام ومحاكم مجلس الدولة ومنها مستشار لوزارات الداخلية والخارجية والعدل بإدارة الفتوى بمجلس الدولة، وعضو بمحكمة القضاء الإداري.

وكان نصير عضوًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية لوزارات الصحة والمالية والنقل وملحقاتها، وعضوًا بالمكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وعضوًا بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، وعضوًا بالأمانة العامة لمجلس الدولة.

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