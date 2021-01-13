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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«الكهرباء»: رفع الدعم وراء تأجيل فصل الشركة المصرية للنقل

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:44 ص
وزارة الكهرباء والطاقة
وزارة الكهرباء والطاقة
محمود مرعي
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كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أسباب تأجيل فصل الشركة المصرية للنقل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وفقًا لقانون رقم 87 لسنة 2015 والذي ينظم أعمال مرفق الكهرباء من الإنتاج والنقل والتوزيع.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مد سنوات رفع الدعم عن سعار الكهرباء من عام 2022 إلى عام 2025؛ هو السبب الرئيسي لتأجيل الفصل، حتى يمكن اتمام عملية تقييم الأصول المادية وأراضي المحطات.

وأشار إلى أن التشابكات المالية يجب فصلها وخاصة بين شركات التوزيع والإنتاج مع المصرية للنقل، فضلً عن وجود تشابكات أخرى مع بعض البنوك، وأبرزها الاستثمار القومي.

ويذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء هى المنوط بها شراء الطاقة من أى مستثمر يقوم بإنشاء مشروعات بنظام BOO (البناء والتشغيل والتملك) ونظام تعريفة الشراء لمشروعات الطاقة المتجددة، وهو ما يضع عليها أعباء كبيرة.

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