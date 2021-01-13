القبض على 17 إرهابيًا في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية عن القبض على 17 إرهابيًا بعمليات استخباراتية متعددة في بغداد.وقالت الاستخبارات في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء إن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 17 إرهابيًا بمناطق متفرقة من محافظة بغداد مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".وأوضحت أن "اثنين منهم عملا بما يسمى قاطع الفلوجة ونينوى تحت كنى أبوأنس وأبوقصي، فضلًا عن أن أحدهم من عائلة داعشية وأحد إخوته يعمل ضمن صفوف داعش الإرهابية بما يسمى جيش دابق".وأشارت إلى تسليم الموقوفين إلى جهات الطلب بموجب وصولات استلام أصولية.