ما هي النباتات الممكن زراعتها دون الكثير من أشعة الشمس؟

يعتقد الكثير ممن يمارسون أعمال البستنة أن توفر كمية وفيرة من أشعة الشمس، يعد أحد الأسباب المثالية لكي تتحول حديقتهم إلى جنة.وفي الحقيقة، عادة ماتمر الحدائق بفترات مختلفة على مدار اليوم، حيث يخيم الظل على الأشجار والمباني في أوقات مختلفة من اليوم، وأحيانا يزيد أو يقل بحسب الموسم، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث نقص في توفر أشعة الشمس المباشرة.ولكن مثل هذه الظروف ليست سببا للإصابة باليأس ويقول توماس فاجنر من الجمعية الاتحادية لأصدقاء الحدائق الألمانية: "غالبا ما ترتبط الأماكن التي يخيم عليها الظل بفكرة أنها غير مناسبة لزراعة أي شيء بها، إلا أن ذلك ليس صحيحا... فبالإضافة إلى الكثير من نباتات الزينة، هناك الكثير من الفواكه والخضروات والأعشاب التي تزدهر في الأماكن الليلة".وتعتبر أنواع مثل الكمالية (المعروفة أيضا بـ الخميلة) والانقولية (المعروفة أيضا بـ زهرة الحوض)، من النباتات المناسبة للنمو في الظل، إلا أنها لا تحظى بشهرة واسعة.وإذا كنت تبحث عن غطاء أرضي قوي، فينصح بزراعة نبات الـ "أبيميديون" أو الـ "أراولا". كما يعتبر نبات السرخس نوع كلاسيكي آخر للمواقع التي يخيم عليها الظل بالكامل.