براتب 1800 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب بائعين بإحدى الشركات بأسيوط

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى شركات القطاع الخاص بمحافظة أسيوط، وذلك براتب 1800 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، بائعين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وأن يكون من سكان محافظة أسيوط.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0882370704، والتواصل مع المدير المسئول أشرف عبد الشافي، أو التوجه لمقر الشركة في شارع يسري راغب، أبراج التجاريين، أسيوط.