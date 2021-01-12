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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الصحفيين: تفعيل خدمة فورى لسداد الاشتراكات السنوية والعلاج

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 08:37 م
الصحفيين
الصحفيين
محمد جعفر
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أعلن محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، عن تفعيل خدمة فورى لسداد الاشتراكات السنوية والعلاج ورسوم استخراج الكارنيه وفق قرار مجلس النقابة كنوع من الحماية للزملاء من الاختلاط والتعرض إلى فيروس كورونا، وذلك إلى جانب الاشتراك بالطرق العادية السابق ذكرها عن طريق الصحف والإصدارات والفرق الجماعية.

وأوضح "شبانة" آليات التعامل والسداد بخدمة فورى كالتالى:
1- التعامل برقم القيد ثم الاسم.
2- سداد اشتراك مشروع العلاج يشمل جميع الزملاء (مشتغلين وتحت التمرين).
3- يمكن الاشتراك بخدمات العلاج للعام 2021، بجدول المعاشات والوفاة.
4- يمكن سداد اشتراكات النقابة حتى سنوات من 2017 وحتى 2020.
5- يمكن استخراج كارنيه النقابة لعام 2021.
6- فى حالة إضافة أفراد جدد للاشتراك بمشروع العلاج ضمن أسر الزملاء الصحفيين يمكن إرسال المستندات الدالة على ذلك على واتس رقم (01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357)، وذلك بعد سداد الاشتراك وصورة قيمة السداد بالاشتراك.
7- يمكن إرسال المستندات الخاصة بالمشتركين الجدد أو التعديلات بإضافة أفراد أو حذف أفراد أو أي تعديلات أو إضافة مواليد على مشروع العلاج على أرقام خدمات الواتس آب السابق ذكرها بعد سداد قيمة الاشتراك وصورة قسيمة السداد.
8- يتم توفير ميزة توصيل هذه المستندات إلى الزملاء بمحل إقامتهم إذا أرسلوا بياناتهم وعناوينهم وسددوا رسوم خدمة التوصل لفورى، على أن يتم إرسال صورة قسيمة السداد على خدمة واتس آب على الأرقام السابق ذكرها.
10- يمكن للزملاء بجدول المعاشات إرسال مستنداتهم على رقم الواتس تحديدا (01095118336).

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