حنفي جبالي يتابع إجراءات تصويت النواب من مكتب رئيس المجلس السابق

اصطحب فريق من الأمانة العامة لمجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، بعد الإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة مجلس النواب، إلى أحد المقرات داخل المجلس، وهو ذات المكتب أو المقر الذي كان يتواجد فيه الدكتور علي عبدالعال قبل أداء اليمين القانونية، وهو مقر مواجه باب رقم واحد للقاعة الرئيسية مباشر، ولا يبعد عنها إلا مقدار الطرقة الداخلية فقط.وتابع المستشار حنفي الجبالي باقي إجراءات تصويت النواب في انتخابات الرئيس من خلال شاشة التلفاز المتواجدة بالمقر.وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.