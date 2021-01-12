برلماني: حلف اليمين هو البداية لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن

أدى النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليمين الدستورية لعضوية المجلس في الجلسة الأولى الإجرائية لمجلس النواب المصري في دورته الجديدة.وقال "فتحي" بعد حلفه اليمين الدستورية: "النهاردة بتحمل المسئولية قدام الشعب المصرى، حلف اليمين لأعضاء مجلس النواب خطوة أقرب لتحقيق أن مصر بتقوم بشبابها".وأضاف عضو مجلس النواب: "حلف اليمين هو البداية لمجلس تشريعى قوى قادر يوصل صوت الشعب اللى انتخبه، قادر يحقق حياة كريمة لكل مواطن، مجلس بياخد فى اعتباراته الشباب، أفكارهم، طموحاتهم، والأهم كمان العمل على تفعيلها على أرض الواقع".وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.