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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي الأزبكية يوقف أعمال بناء مخالف بالسبتية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:02 م
البناء المخالف بالأزبكية
البناء المخالف بالأزبكية
مصطفى عبدالله
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قام اللواء "وكيل الوزارة" يحيي محمد الأدغم رئيس حى الأزبكية بتوجيه مدير المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات بالحى بالقيام بإيقاف أعمال مباني وإزالتها في المهد داخل محل 4 و6 سوق السمك بالسبتية بنطاق الحى بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك بالحى.

وقام رئيس حي الأزبكية بتوجيه فريق المتابعة الميدانية بالمتابعة في جميع المناطق بالحي لإنهاء جميع الظواهر السلبية التي يتضرر منها المواطنين حرصًا على سلامتهم واستعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لمناطق الحى.

جاءت أعمال إزالة المباني في المهد بنطاق الحى بناء علي توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بضرورة الحفاظ علي النظافة العامة والتطوير للميادين والشوارع والكتل السكنية، ورفع وإزالة جميع المخالفات والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وردع كل من يحاول تشويه ذلك حرصًا علي نفاذ القانون وحفاظ علي هيبة الدولة وذلك بردع كل المخالفين.

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