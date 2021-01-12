مقتل 7 عناصر من داعش في غارات جوية للتحالف الدولي بكركوك العراقية

لقى 7 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي مصرعهم؛ جراء غارات جوية لطيران التحالف الدولي في محافظة كركوك شمالي العراق.وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية- في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية- أن "طيران التحالف الدولي، بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ غارات جوية ضد عناصر تنظيم داعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك، الأمر الذي أسفر عن مقتل 7 عناصر من التنظيم، فضلًا عن العثور على نفق يبعد حوالي 10 أمتار عن مكان الضربة، وقد تم تدميره بالكامل".وأشارت الخلية إلى أنه تم العثور على وكر للإرهابيين يحوي أحزمة ناسفة وأجهزة موبايل مدمرة وملابس نسائية.