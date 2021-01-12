إخلاء سبيل المتهم بإنشاء شبكة تشفير القنوات الفضائية بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإخلاء سبيل شخص في اتهامه بإنشاء شبكة لتوزيع القنوات الفضائية المشفرة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شبكة دش لتوزيع القنوات الفضائية المشفرة ؛ لاتهامه بمزاولة نشاط إنشاء شبكة دش مركزية للقنوات الفضائية المشفرة، بدون ترخيص، مخالفًا بذلك قانون حماية الملكية الفكرية.وعثر بداخل المحل ملكه على 25 جهاز استقبال "ريسيفر" لقنوات فضائية مشفرة مختلفة.وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بث القنوات الفضائية المشفرة باستخدام الأدوات المضبوطة حوزته مقابل مبلغ مالى كاشتراك شهرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.