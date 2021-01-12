تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة في مقتل سباك بـ 15 مايو

تسلمت نيابة 15 مايو والتبين، اليوم الثلاثاء، تقرير الطب الشرعي في اتهام عاطل بقتل سباك بسبب خلافات بينهما بمدينة 15 مايو، أمام المواطنين في الشارع.وبفحص الحرز تبين أنه سلاح أبيض سنجة، بطول نحو 45 سم ولها حافة حادة وطرف مدبب وأقصى عرض له عن اتصاله بالقاعدة 4 سم ولها يد خشبية بطول 12 سم وعليها لاصق أخضر.وكشف تقرير الصفة التشريحية عن أن المجني عليه تلقى إصابة قطعية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة.وأنه تلقى إصابة بالكتف الأيمن والرأس والعنق والصدر وبالعضد الأيسر والساعد الأيمن وهي إصابات قطعية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة.والمفاجأة أن الوفاة جاءت بسبب الإصابة القطعية بالتكف الأيسر وما أحدثته من قطع بالأوعية الدموية الرئيسية ونزيف دموي إصابي وصدمة نزفية انتهت بالوفاة.تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغًا من تامر ممدوح، يفيد تضرر «عبد الرحمن. ع»، بالتعدى على شقيقه محمد ممدوح، باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته والتي أودت بحياته قاصدًا قتله على إثر خلافات سابقة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.