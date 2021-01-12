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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

فريدة الشوباشي.. محطات في حياة أول سيدة تترأس مجلس النواب المصري

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:47 م
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
عبدالله هشام
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تصدر اسم فريدة الشوباشي قائمة تريند تويتر ومحركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بعد رئاستها للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري، لتصبح فريدة الشوباشي أول سيدة تترأس البرلمان المصري، كونها أكبر الأعضاء سنا حيث تبلغ من العمر 83 عامًا، ما جعلنا نرصد أبرز محطات في حياة أول امرأة تترأس مجلس النواب في مصر.

محطات في حياة فريدة الشوباشي

ما بين التدريس المحاماة والكتابة والبرامج التليفزيونية امتلأت حياة مليئة بالكثير من التجارب التي عايشتها الكاتبة فريدة الشوباشي.

ولدت الكاتبة الثمانينية في حلوان بالقاهرة، وتخرجت في إحدى المدارس الفرنسية، لتبدأ في تدريس اللغة الفرنسية في سن الثانية عشر لطلاب يكبرونها في السن بنظام الدروس الخصوصية نظرًا لإتقانها اللغة الفرنسية.

ومن التدريس في سن صغيرة قررت فريدة الشوباشي استكمال دراستها في كلية الحقوق لتتخرج منها وتبدأ العمل في مجال المحاماة قبل أن تنتقل للعمل في التليفزيون بداية من محطة مونت كارلو الفرنسي، قبل أن تقدم البرنامج السياسي الاجتماعي«مطلوب للتعقيب» على قناة النيل للأخبار.

كما كتب العديد من المقالات والكتابات في عدة صحف، وقدمت عدة مؤلفات من أبرزها «عبارة غزل» و«الخاتم والخاتم» هي مجموعة قصصية.

إسلام فريدة الشوباشي للزواج

وعلى الرغم من نشأتها في أسرة مسيحية إلا أنها أعلنت إسلامها قبل أن تتزوج من الكاتب الصحفي اليساري علي الشوباشي، ابن الأديب المعروف محمد مفيد الشوباشي، وتحصل على لقبه بعدما قابلته في المرحلة الجامعية وأصرا على الزواج بعد معاناة في اقناع عائلتهما نظرًا لاختلاف الديانة.

 

فريدة الشوباشي في فرنسا

تعد فرنسا إحدى المحطات البارزة في حياة فريدة الشوباشي حيث انتقلت مع زوجها في أوائل السبعينيات من القرن الماضي إلى فرنسا حيث كان يعمل زوجها على الشوباشي في الإذاعة الفرنسية، في الوقت الذي قررت فيه بدء العمل في مكتب أحد المحامين الكبار في باريس لكنه توفي بعد فترة وجيزة من عملها معه.

وفاة صاحب مكتب المحاماة دفعها للتفكير والعمل مع زوجها في المجال الإذاعي لتبدأ في وقت لاحق من تلك الفترة الالتحاق بشبكة تلفزيون مونت كارلو بباريس.

واستمرت فريدة الشوباشي في العمل في مونت كارلو باريس على مدار 26 عاما وكانت تحرص خلال فترة عملها على الاهتمام بالقضايا العربية والشأن العربي على رأسها القضية الفلسطينية.

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