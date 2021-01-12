فريدة الشوباشي تبدأ الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

بدأت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب منذ قليل برئاسة الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي.وطلب مقرر الجلسة الإجرائية لمجلس النواب دخول الأعضاء الفردي لحلف اليمين وبعد انتهائهم من اليمين سيتوجهون إلى الخيمة المخصصة للانتظار.كما طالبهم بارتداء الكمامات وفتح الملف الموجود أمامهم والالتزام بالمكان حتى يتسنى لرئيسة المجلس بدء الجلسة.وينطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.وأعلن المجلس جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها اليوم، حيث يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، كما يتم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.كما يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ويعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.وتشهد الجلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، عدة إجراءات يجب الالتزام بها، طبقًا لقانون المجلس ولائحته الداخلية، حيث تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، وهي النائبة فريدة الشوباشي، ويعاونها أصغر عضوين بالمجلس، وهم النائب أبانوب عزت، والنائبة فاطمة سليم.