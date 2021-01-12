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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نواب «الفردي» يؤدون اليمين الدستورية.. وأعضاء «القائمة» يستعدون

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:09 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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انتهت منذ قليل فعاليات حلف اليمين للنواب بالنظام الفردي، بواقع 284 نائبًا، وكذلك رئيس السن ومعاونيه.

وقالت النائبة فريدة الشوباشي، رئيسة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بعد أن انتهى الأعضاء بالنظام الفردي من أداء اليمين ونظرًا للظروف الصحية الطارئة عن فيروس كورونا المستجد، والتي ينعقد فيها المجلس يرجي من الأعضاء بنظام القوائم والمعينين بالدخول للقاعة ودون تزاحم.

وقال مقرر الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، خلال جلسة حلف اليمين أن النظام الفردي انتهى من أداء اليمين الدستوري.

وكرر مقرر الجلسة اذا كان أحد الأعضاء بنظام الفردي موجود خارج القاعة، عليه التفضل بالدخول لحلف اليمين، كما طالب الأعضاء بالنظام الفردي الذين لم يحلفوا اليمين بالدخول للقاعة.

وقام النائب أحمد الشريف عضو مجلس النواب عن محافظ الإسكندرية، بحلف اليمين بعد تغيبه أول جلسة لمدة قاربت الساعة والنصف.

وأعلن المجلس جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها اليوم، حيث يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، كما يتم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.

كما يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ويعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.

وتشهد الجلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، عدة إجراءات يجب الالتزام بها، طبقًا لقانون المجلس ولائحته الداخلية، حيث تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، وهي النائبة فريدة الشوباشي، ويعاونها أصغر عضوين بالمجلس، وهما النائب أبانوب عزت، والنائبة فاطمة سليم.

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