بالبدلة الحمراء.. بدء محاكمة «الدكش» للاتجار بالمخدرات بالأميرية

أودعت الأجهزة الأمنية المعنية بتأمين محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، مسجل خطر متهم في قضية مخدرات، وشهرته «الدكش»، قفص الاتهام، لنظر محاكمته في قضية الاتجار بالمخدرات بالأميرية بمحافظة القاهرة.يذكر أن المتهم حكم عليه بالإعدام في قضية مقتل ضابط وخفيرين، وظهر في الجلسة وهو يرتدى البدلة الحمراء الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام، ووصل المتهم مكبل اليدين إلى محكمة الجنايات بسيارة مصفحة نظرا لخطورته الشديدة.وكانت محكمة جنايات بنها قضت بمعاقبة المتهم محمد حافظ الشهير بـ"الدكش" بالإعدام شنقا، بتهمة قتل ضابط وخفيرين وعدد من الجرائم التي ارتكبها ضد أهالي منطقة الجعافرة، ويحاكم أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية أخرى متهم فيها بالاتجار في المخدرات.