سعد المختار يشارك محمد رمضان «موسى» ويصور مشاهده في دهشور

قال الممثل سعد المختار، إنه بدأ تصوير مشاهده في مسلسل "موسى"، وهي التي تجمعه ببطل العمل النجم محمد رمضان، في العمل الذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل.وأوضح سعد، في تصريحات لجريدة "الدستور"، اليوم الثلاثاء، أنه صور مشاهد كثيرة في منطقة دهشور، معبرا عن سعادته بالمشاركة في العمل الذي يقوم بإخراجه محمد سلامة.وتابع علي، أن المسلسل يعد من أحد مفاجآت شهر رمضان المقبل؛ خاصة الدراما المقدمة فيه؛ رافضًا الكشف عن تفاصيل الشخصية نفسها؛ ومؤكدا أن أغلب مشاهد المسلسل تجمعه مع بطل العمل محمد رمضان والفنان رياض الخولي.مسلسل "موسى" هو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي؛ ومن تأليف ناصر عبد الرحمن؛ ومن إخراج محمد سلامة ويشارك فيه كل من عبير صبري وسمية الخشاب ورياض الخولي وآخرون ويقوم بتصميم وتنفيذ معارك المسلسل عصام الوريث.