جومانا مراد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

كشفت الفنانة جومانا مراد تطورات حالتها الصحية بعد إعلانها منذ ما يقرب من 7 أيام الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقالت جومانا في تصريحات لـ«الدستور» اليوم، إن حالتها الصحية في تحسن كبير، مشيرة إلى أنها تلتزم الحجر والعزل المنزلي وتواصل بروتوكول العلاج الذي كتب لها من جانب أحد الأطباء على أن تعود خلال أيام لممارسة نشاطها الفني.