تطبيق التحذير من كورونا بألمانيا يبلغ عن 200 ألف نتيجة إيجابية

أفادت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الألمانية بأن تطبيق التحذير من كورونا أبلغ عن 200 ألف نتيجة إيجابية حتى الآن.وقال متحدث باسم الوزارة إن هذا العدد يجب أن يتضاعف إذا تم ضربه في عدد المخالطين وعدد الاشخاص الذين تم تحذيرهم " وهذا عدد كبير".ووصف المتحدث التطبيق بأنه ناجح مشيرا إلى أنه تم تنزيله 25 مليون مرة حتى الآن وأنه نقل 7 مليون نتيجة اختبار.من جانبه، قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن التطبيق لم يعد اليوم نفس التطبيق الذي كان عند بدايته في يونيو 2020 " فقد خضع لتحديثات متعددة وصارت تحذيراته أكثر دقة اليوم".وحسب البيانات الصادرة، فلم يتم التخطيط حتى الآن لتحديث التطبيق في ظل ظهور سلالات جديدة للفيروس يُفْتَرَض أنها تنتشر بشكل أسهل.