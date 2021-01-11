البابا فرنسيس يطالب متابعيه بدعم ومساعدة المرضى والمعوزين

دعا البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان، إلى مساعدة المحتاجين والفقراء ومن أصبحوا بدون عمل وتقديم الدعم ويد العون لهم.وقال البابا فرانسيس: "ليساعدنا طفل بيت لحم في أن نكون مستعدّين وأسخياء ومتضامنين، لاسيما تجاه الأشخاص الأكثر هشاشة والمرضى والذين وجدوا أنفسهم في هذا الوقت بدون عمل أو يواجهون صعوبات خطيرة".وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الناطق باللغة العربية بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "يُدهشنا أن الرب قضى معظم الوقت على الأرض يعيش الحياة اليومية، دون أن يظهر. إنها رسالة جميلة: إنها تكشف لنا عن عظمة الحياة اليومية، والأهمية في نظر الله لكل تصرّف ولحظة من الحياة، حتى البسيطة منها".