عمان تصدر قوانين جديدة بشأن البرلمان وآلية انتقال الحكم

قالت وسائل إعلام رسمية في سلطنة عمان، اليوم الإثنين، إن سلطان البلاد أصدر نظاما أساسيا جديدا ينظم آلية انتقال الحكم وتسمية ولي العهد، إضافة لقانون جديد للبرلمان.وتولى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد السلطة قبل نحو عام بعد وفاة السلطان قابوس الذي لم يكن لديه ولي للعهد.وذكرت وكالة الأبناء العمانية، أن القانون الأساسي يكفل المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.