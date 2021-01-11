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رئيس التحرير التنفيذي
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محطة تل أبيب

«اشتية»: سنلاحق أي شركات عربية تستورد منتجات من مستوطنات إسرائيلية

الإثنين 11/يناير/2021 - 01:56 م
محمد اشتية
محمد اشتية
وكالات
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قال محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن السلطة الفلسطينية ستلاحق قانونيا أي شركات عربية تستورد منتجات من مستوطنات إسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، أن "استيراد منتجات مستوطنات، يعكس إما تجاهلًا لفداحة الاحتلال وإجرامه وعدم الاكتراث بالظلم الواقع على الفلسطينيين أو عدم إدراك أن المستوطنات والتعامل معها مخالف للقانون الدولي، مضيفا أن من يقوم بالتعامل مع منتجات المستوطنات يعرض نفسه للملاحقة الجنائية والقانونية في المحاكم الدولية، وسنقوم بلا شك بهذه الملاحقة".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أمس عن انطلاق أول شحنة من إنتاج مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية إلى دولة الإمارات لتسويقها في إمارة دبي، وتضم الشحنة كميات من زيت الزيتون، والعسل ويأتي إرسالها بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيع الإمارات اتفاقا لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

وندد "اشتية" بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي "غير المسبوق" في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

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