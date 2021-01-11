3 قرارات يصدرها محمود عباس تتعلق بالشأن القضائي الفلسطيني

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، 3 قرارات جديدة خاصة بالشأن القضائي في فلسطين.وتتعلق إحدى تلك القرارات، بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، أما الثاني فينص على إنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، كما يتمحور القرار الثالث، حول إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، بالإضافة إلى قرار بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.وكان الرئيس عباس، قد قرر مساء أمس، إحالة 6 قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.يُشار إلى أنّ ديوان الفتوى والتشريع، سيصدر هذا اليوم عددًا من الجريدة الرسمية تنشر فيه القرارات بقانون آنفة الذكر.