مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالمحلة

لقي شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه، أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره من منفذ غير مخصص للعبور بمنطقة مسجد شلبي بسكة المحلة التابعة لقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي العام.تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، باصطدام قطار بشخص في العقد الخامس من العمر بمنطقة سكة المحلة دائرة القسم.وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين مصرع "سامح.ا. م. ا" 50 عاما ومقيم بمنطقة السلخانة، وتبين أن القطار صدمه حال عبوره السكة الحديد بمنقطة سكة شلبي بدائرة قسم ثان طنطا في مكان غير مخصص للمشاة، ما نتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.