رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالمحلة

الأحد 10/يناير/2021 - 10:18 م
مصرع شخص أسفل عجلات
مصرع شخص أسفل عجلات القطار
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
لقي شخص في العقد الخامس من العمر مصرعه، أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره من منفذ غير مخصص للعبور بمنطقة مسجد شلبي بسكة المحلة التابعة لقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي العام.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، باصطدام قطار بشخص في العقد الخامس من العمر بمنطقة سكة المحلة دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين مصرع "سامح.ا. م. ا" 50 عاما ومقيم بمنطقة السلخانة، وتبين أن القطار صدمه حال عبوره السكة الحديد بمنقطة سكة شلبي بدائرة قسم ثان طنطا في مكان غير مخصص للمشاة، ما نتج عنه وفاته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

موضوعات متعلقة

خطوات التسجيل في موقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021

الباز يكشف الاسم المتوقع لرئيس البرلمان الجديد

أسرة هادي الجيار تنهار أمام مسجد الشرطة وترفض التصوير

الحقيقة الكاملة لفيديو الشاب الموثوق بشجرة فى الشرقية

الصور

image description

فصل المرافق عن أراضى أملاك دولة بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد القرية الأوليمبية

image description

محافظ دمياط تتابع تانك الأوكسجين بالمستشفى العام

image description

محمد لطفي والسبكي في عزاء والدة حسن الرداد بدمياط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق القانون لمنع أي تعديات على الأراضي

الأكثر قراءة

خاص.. الأهلي يحصل على توقيع نجم كبير في بيراميدز

«التعليم» تكشف ضوابط صرف الحوافز في فترة حظر كورونا

وفاة النقيب محمد عرابي بطل الموقف الإنساني مع «الطفل الجائع»

الصلح خير.. انتهاء أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

محلل سياسي: اختيارات بايدن لمسؤولي إدارته تشير لعزمه مواجهة تركيا

منوعات

إشارة تردد قناة المديح 2021 الآن على نايل سات

عمانيون يسعون لإعادة الحياة لقرية طمستها رمال الصحراء قبل 30 عاما

رابط بنك المعرفة المصري وخطوات تسجيل الدخول عليه

تسجيل لقاح كورونا في مصر من خلال الموقع الرسمي

أيام زمان

ذكريات هادي الجيار عن مدرسة المشاغبين: «إمام وصالح والبابلي» ساعدوني كثيرًا

أنا مصري ولا أعمل مع محتل.. كيف صفع استيفان روستي إسرائيل؟

السيد بدير.. ممثل ومخرج فقد نجليه أحدهم في حرب أكتوبر والآخر على يد الموساد

سعيد أبوبكر «شيبوب» حزن على فسخ خطبته من ماجدة فلم يتزوج

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم واحد نعيشه كما نؤمن بالعمر كله
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر خاطرك «1 - 2»
ماجد حبته
عودة ضباط صدام حسين!
المستشار محمد عبد المولى
رسائل إلى الفرحين بإدارة بايدن
المزيد

الثقافة

«العربية للمسرح» تعلن الفائزين في مسابقتي تأليف النص المسرحي

الانتحار المؤقت

سجين الجنة

المَلِكَة