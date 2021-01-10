تعرف على تردد قناة dmc الجديد 2021

تردد قناة dmc الجديد 2021





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يتساءل الكثير من المصريين عن، حيث تتميز القناة بجودة عالية ليستطيع المشاهد تلقي أفضل صورة وصوت، ويستمتع بمشاهدة أفضل البرامج والمسلسلات والأفلام عبر شبكة قنوات دى إم سي، تعرض المجموعة بجودة العالية، وبدون تشفير وبتقنية الـ HD.وننشر هنا في الدستور اليوم الأحد الموافق 10 - 1 - 2021 في ضوء خدماتها المتنوعة تردد قناة dmc الجديد 2021، حيث حظت الكثير من الاهتمام ومتابعه ما تقدمه من برامج ومسلسلات ايضا، وتعتبر تلك المحطة الأفضل وأعلى نسبة مشاهدة في العالم العربي، كما عمل على تأسيسها المهندس طارق إسماعيل.يمكن مشاهدته من خلال القمر الصناعي نايل سات عبر الخطوات التالية كيفية التنزيل، وهي:1 - الدخول على إعدادات الموجودة في الريسيفر.2 - اختيار القمر الصناعي نايل سات.3 - يتم البحث على القناة من خلال التردد "11449".4 - ضبط معدل الاستقطاب في الرسيفر أفقي، ومعدل الترميز 27500.5 - ضبط معدل تصحيح الخطأ 56.6 - الضغط على البحث.7 - ثم يتم تنزيل القناة وفقًا للتردد الجديد لعام 2021.أبرز برامج dmc 2021ونرصد أبرز البرامج التي تذاع على المحطة التي تحقق نسب مشاهدات عالية من قبل الجمهور، كما تضم: -1 - باب رزق:ويقدم البرنامج الإعلامي يسري الفخراني ويعرض يوم الخميس الساعة 8 مساء.2 - قعدة رجالة الموسم الثاني:ويقدم البرنامج "كريم فهمي- أحمد فهمي- باسل خياط"، ويعرض يوم الخميس الساعة 9 مساء.3 - أتوبيس السعادة:ويقدم البرنامج الإعلامي أحمد يونس ويعرض يوم الأحد الساعة 11 مساء.4 - برنامج مساء dmc:ويقدم البرنامج "رامي رضوان - إيمان الحصري"، يعرض يوميًا الساعة 10 مساء.5 - السفيرة عزيزة:ويقدم البرنامج "سناء منصور وياسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبد العزيز وهالة صدقي".6 - 8 الصبح:ويقدم البرنامج "داليا اشرف وهبه ماهر وايه جمال".7 - لعلهم يفقهون:ويقدم البرنامج "خالد الجندي ورمضان عبد المعز".