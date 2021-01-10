أمن الجيزة يكشف لغز مقتل طفل أوسيم: استدرجه سائق لاغتصابه

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لغز مقتل طفل بمدينة بشتيل.تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد العثور على جثة طفل بمنطقة بشتيل، ليوجه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.وتبين من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك، أحد جيران المجنى عليه، كما كشفت التحريات قيام المتهم باستدراج المجنى عليه لاغتصابه وأثناء مقاومة الطفل قام بضربه على رأسه، فأصيب الطفل بنزيف داخلي توفى على أثره وفر المتهم هاربًا.عقب تقنين الاجراءات تمكنت فرق المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه جريمته تفصيليًا، وتباشر النيابة التحقيقات.