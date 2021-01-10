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الأحد 10 يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس العراقي: الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية بالغة

الأحد 10/يناير/2021 - 05:30 م
برهم صالح،
برهم صالح،
أ ش أ
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قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية بالغة بعد حراك شعبي ورأي عام واسع يُجمع على عدم استحالة استمرار الوضع الحالي ويدعو للتغيير وتصحيح المسارات، مؤكدًا ضرورة أن تكون نزاهة العملية الانتخابية أولوية قصوى تضمن حق الناخب في اختيار ممثليه بعيدًا عن التزوير والتأثيرات والضغوط لتكون منطلقًا لعقد سياسي جديد يحقق طموحات المواطنين.

وشدد صالح- خلال لقائه بعدد من الصحفيين، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأحد- على ضرورة كفالة حرية الرأي والتعبير.. مضيفًا أن الصحافة على اختلاف أشكالها تلعب دورًا مهمًا في تقويم الحياة السياسية والاجتماعية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم وتصحيح المسار الديمقراطي في البلد وحماية حقوق المواطنين، ودعم الإصلاحات الضرورية ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن الصحافة مهنة مقدسة، وتساهم في تشخيص مظاهر الخلل وتضع المسئولين في مواقعهم المختلفة تحت مجهر الرصد، وتراقب أداء هيئات الدولة ومؤسساتها، وتحقق في الأخطاء والسلوكيات وتكشف عـن أوجه القصـور.

ولفت إلى أن تحقيق هذه الأهداف العليا، والتي تمثل جوهر العمل الصحفي، لا بد أن تكون مقترنة بضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير المحفوظة في الدستور، وتعزيز الإعلام الحر والمهني باعتباره العامل الأساسي الضامن والمعزز لمسار الديمقراطية في البلد، ووسيلة لاطلاع الرأي العام على المعلومات الدقيقة بعيدًا عن التأثيرات الجانبية، ويلبي تطلعات المواطنين في إيصال معاناتهم ومطالبهم إلى الجهات المسئولة.

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