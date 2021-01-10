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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف قطر للبطل «سامى الحداد».. وتدعو للإفراج عنه

الأحد 10/يناير/2021 - 04:50 م
سامي الحداد
سامي الحداد
نيفين أشرف
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أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، عن استنكارها الشديد لقيام خفر السواحل القطرية بإيقاف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد، بينما كان في رحلة صيد بحري مع عدد من رفاقه في المياه الإقليمية البحرينية.

ودعت الخارجية البحرينية، في بيان لها، السلطات القطرية إلى الإفراج الفوري عن المواطن البحريني سامي الحداد ورفاقه، والتوقف عن التعرض للصيادين البحرينيين في عرض البحر وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق.

واعتقلت السلطات القطرية، أمس السبت، البطل البحريني سامي حداد، مع مجموعة من أصدقائه خلال خروجهم في رحلة صيد بحرية، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الوطن" البحرينية، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك عقب أيام من إعلان المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر خلال القمة الخليجية، التي عُقدت الثلاثاء الماضي، في مدينة العُلا السعودية، حيث تم الاتفاق على إنهاء الانقسام ومكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية، والتنسيق المشترك في المواقف السياسية بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.

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