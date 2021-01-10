تفاصيل أحداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 21

تفاصيل احداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 21

وتصدر مسلسل جمال الحريم الحلقة 21 تريند جوجل ومواقع السوشيال ميديا، حيث بدأت الحلقة 21 عندما لجأت نور إلى حنان الشخصية التي تقدمها النجمة دينا فؤاد، وذلك من أجل أن تري لها حلا في موضوع السحر ومعالجته عن طريق السحر أيضا.

تفاصيل احداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 21

لم تنتهي حادث الحلقة 21 من مسلسل جمال الحريم الذي ذلك فقط بل طارد الجن نور في أحلامها وهو الأمر المزعج الشيء تحاول التخلص منه خاصة بعد أن قام اياد الشخصية التي يقدمها الفنان حازم سمير بذلك وهو ما جعل "حنان" الفنانة دينا فؤاد في أن تقف بجوارها.



تفاصيل احداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 21

وظهرت في أحداث الحلقة 21 من مسلسل جمال الحريم الممثلة الشابة غفران محمد والتي تقدم شخصية سارة؛ ابنة الفنان فراس سعيد الذي يقدم شخصية "الموصيري" حيث قامت بالاتفاق على "نور" مع أحد الدجالين.



مسلسل "جمال الحريم" تدور أحداثه في إطار من الرعب ومأخوذ من قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، ويجسد خالد سليم في المسلسل دور شخص يعاني من عدد من الأزمات، ويبحث عن وظيفة بمساعدة صديقه فتحي الذي يجسده الفنان "محمد صلاح"، وتتطور الأحداث بعد ذلك.





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العمل بطولة كل من النجوم خالد سليم ونور اللبنانية، دينا فؤاد ومحمد شاهين، حازم سمير، وفراس سعيد، ورنا رئيس، وإسلام جمال، وكريم عبد الخالق، وهو مم تأليف سوسن عامر، ومن إخراج منال الصيفي. العمل بطولة كل من النجوم خالد سليم ونور اللبنانية، دينا فؤاد ومحمد شاهين، حازم سمير، وفراس سعيد، ورنا رئيس، وإسلام جمال، وكريم عبد الخالق، وهو مم تأليف سوسن عامر، ومن إخراج منال الصيفي.

استمرت النجمة دينا فؤاد والنجمة نور اللبنانية في التألق من خلال مسلسل جمال الحريم، والذي حقق نجاحا كبيرا في الحلقات السابقة والتي وصلت إلي 20 حلقة أم يترك الجمهور حلقة واحدة إلا ويتابعها أما بخصوص تفاصيل الحلقة 21 فكان مسلسل جمال الحريم به تفاصيل كثيرة وتطورت في الأحداث.