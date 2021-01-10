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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انس فتح الله.. إرهابي في مسلسل الاختيار 2

الأحد 10/يناير/2021 - 05:14 م
انس فتح الله
انس فتح الله
دعاء عبد المقصود
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يشارك الممثل الشاب أنس فتح الله في السباق الرمضاني لهذا العام من خلال مسلسل الإختيار 2 (الجزء الثاني)، والذي يجسد فيه شخصية الإرهابي "مصطفي" الذي يحاول تفجير نفسه في كمين لضباط الجيش، ويضم المسلسل عدد من النجوم منهم "كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أحمد شاكر عبداللطيف، إنجي المقدم، محمد علاء، محمد فراج، بشرى، أسماء أبو اليزيد، رياض الخولي، والفنان الشاب أحمد داش"، سيناريو وحوار هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، إنتاج شركة سينرجي.

أحداث مسلسل الإختيار 2 

حيث يتناول مسلسل الإختيار 2  بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن ويتناول أيضًا قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 وحتى 2020، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسى.

ويذكر أن أنس فتح الله شارك العام الماضي في مسلسل الإختيار (الجزء الأول) والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

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