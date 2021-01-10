في عيد ميلادها الـ62.. كيف حققت أم كلثوم الشهرة لـ سميرة سعيد بعمر 10 سنوات؟

تحتفل اليوم الديفا المغربية سميرة سعيد بعيد ميلادها الـ62 فهي من مواليد 10 يناير عام 1958.بدأت الديفا مشوارها الغنائي في سن العاشرة من عمرها حيث شاركت في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي وغنّت لأم كلثوم، وهنا كانت البداية الحقيقة حيث نالت إشادات عدة جعلت منها مراقبة من أهل الفن وقتها، لتستكمل رحلتها بعد ذلك بمساعدة عظماء الفن في المغرب قبل أن تنتقل إلى مصر.كانت أول أغانيها في سنّ العاشرة أصدرت "إلهي" والتي قدمها لها عبد النبي الجيراري، وفي الحاديه عشر قدمت أغنية بعنوان "رمضان أقبل" من كلمات الشاعر مصطفى بدوي ولحن عبد الحميد بنبراهيم.سافرت إلى مصر في سنة 1977 وقدمت وقتها الأسطوانة المصرية الأولى لها والتي تحتوي على أغنيتين "الحب اللي أنا عايشاه" و"الدنيا كدة".