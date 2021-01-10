الجنايات تجدد حبس موظف متهم بقتل زوجته بعين شمس
الأحد 10/يناير/2021 - 03:22 م
حسام التمساحطباعة
جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس موظف متهم بقتل زوجته خنقًا، لمدة 45 يوم علي ذمة التحقيقات.
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ألقت القبض على موظف لاتهامه بقتل زوجته، بسبب خلافات عائلية، وبينت التحريات والتحقيقات الأولية، أن المتهم كتم أنفاس المجني عليها، أثناء نومها.
وكشفت التحريات أن المتهم والمجني عليها، متزوجين حديثا بعد انفصال دام ١٠سنوات، وصباح يوم الجمعة الماضي، أقدم على قتلها خنقا بسبب خلافات عائلية بينهم.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفادة وجود متوفية بأحد الشقق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة لسيدة موظفة وحول رقبتها آثار خنق، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات نشبت بينهم فى الآونة الأخيرة وقام بتسليم نفسة لرجال المباحث وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، ألقت القبض على موظف لاتهامه بقتل زوجته، بسبب خلافات عائلية، وبينت التحريات والتحقيقات الأولية، أن المتهم كتم أنفاس المجني عليها، أثناء نومها.
وكشفت التحريات أن المتهم والمجني عليها، متزوجين حديثا بعد انفصال دام ١٠سنوات، وصباح يوم الجمعة الماضي، أقدم على قتلها خنقا بسبب خلافات عائلية بينهم.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفادة وجود متوفية بأحد الشقق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الجثة لسيدة موظفة وحول رقبتها آثار خنق، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات نشبت بينهم فى الآونة الأخيرة وقام بتسليم نفسة لرجال المباحث وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.