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محافظات

محافظ كفر الشيخ يستقبل زوجات الصيادين المفرج عنهم بليبيا

الأحد 10/يناير/2021 - 02:21 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، زوجات الصيادين المفرج عنهم بليبيا، وهم "جمعة محمد، حسن محمد عطية، حمادة حسن، عبدالمجيد محمد علي، جمال محمد، أحمد رمضان، حسن علب محمد"، وجميعهم من برج البرلس.

وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وتم صرف مساعدة مالية لكل منهن.

واستمع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لزوجات الصيادين، مؤكدا أن المحافظة في خدمتهن، وأنه سيكون على تواصل للاطمئنان على الصيادين.

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