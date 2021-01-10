الزوارق الإسرائيلية تهاجم الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة

هاجمت الزوارقُ الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكبَ الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.وذكرت مصادرُ فلسطينيةٌ في غزة أنَّ زوارقَ بحريةً للاحتلال أطلقت النار بكثافة تُجَاه مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقة السودانية والواحة شمال غربي قطاع غزة، وكذلك غرب مدينة غزة، مما اضطر الصيادين للتراجع لمساحات قريبة من الشواطئ خشيةً على حياتهم.