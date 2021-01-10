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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«الملابس الجاهزة»: تدريب وتشغيل 250 فتاة بالمصانع

الأحد 10/يناير/2021 - 12:41 م
مصنع ملابس
مصنع ملابس
اكرم عمران
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أعلن الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، عن الانتهاء من برنامج تدريب وتشغيل 250 فتاة داخل مصانع القطاع بمحافظات القليوبية والفيوم وبني سويف، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال تطبيق برنامج علمي حديث مدته 45 يوما يراعي كل المتطلبات الفنية المطلوبة، وأيضا الأبعاد الإنسانية والصحية والاجتماعية والنفسية للمتدربات.

وأضاف عبد السلام، أن الغرفة قامت بالاتفاق مع المصانع والجهات المتعاونة على تفاصيل البرنامج والتخصصات والمميزات والشروط المطلوبة، وبدأت عملية التدريب لمدة 3 أيام على كيفية التعامل مع بيئة العمل وفكرة عامة عن مراحل الإنتاج داخل المصانع وتقدير الوقت والجهد وعلاقة الإنتاج بمنظومة العمل ومهارات الجودة الغير مباشرة، بعدها بدأ التدريب النظري والعملي لمدة 12 يوما داخل مراكز التدريب على الماكينات باستخدام المواد الخام وتعليم المتدربات المهارات اللازمة والتوافق العضلي العصبي المطلوب والتغلب على المشاكل والصعوبات تحت إشراف المدربين وخبراء الصناعة.

وتابع، أنه ولأول مرة تخلل هذا التدريب محاضرات متخصصين من برنامج "مودة" الرئاسي والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي داخل مصانع الملابس لتعريف المتدربات بكافة الجوانب الاجتماعية الواجب مراعاتها لبناء علاقة أسرية ناجحة، وأسس التواصل والتفاهم بين الزوجين والتعرف على الاحتياجات لكلًا منهما، وتصحيح بعض المفاهيم والأفكار الاجتماعية المغلوطة المتعلقة بالزواج والإنجاب وأهمية الحلول الصحية لتنظيم الأسرة والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين.

كما نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان محاضرات توعية للبنات عن المهارات الشخصية والصحة الإنجابية وفهم حقوقهم والعمل بشكل أفضل داخل أسرهم وأن الحصول على وظيفة لا يتعارض مع دورهم في منازلهم وإعطاءهم المعلومات والمهارات التي تضمن استمرار حياتهم بالطريقة التي يحلمون بها وتحقيق الاستقرار النفسي والاقتصادي لهم.

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