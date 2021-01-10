1585 إصابة جديدة بكورونا في نيجيريا

سجلت نيجيريا 1585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، بالتوقيت المحلي، فيما لا تزال الموجة الثانية من الفيروس تنتشر في البلاد، طبقا لما ذكرته صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية، اليوم الأحد.وحالات الإصابة الجديدة ترفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 99 ألفا و63 حالة إصابة.وارتفعت الحالات النشطة بشكل حاد من حوالي ثلاثة آلاف قبل شهر إلى أكثر من 17 ألف بسبب زيادة في حالات الإصابة الجديدة.وسجلت نيجيريا ثماني حالات وفاة أخرى بسبب الفيروس، أمس، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 1350 حالة.