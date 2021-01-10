بعد جمال الحريم.. قائمة بأهم الأعمال المصرية التي جسدت عالم الجن

◄ فيلم سفير جهنم:



◄ فيلم موعد مع ابليس:



◄ المرأة التي غلبت الشيطان:



◄ الإنس والجن:



◄ اختفاء جعفر المصري:



◄ الفيل الازرق



◄ مسلسل "الكبريت الأحمر":



◄ مسلسل "ساحرة الجنوب":



◄ مسلسل "هى ودافنشى":



◄ مسلسل "السبع وصايا":



◄ مسلسل عفاريت عدلي علام:



◄ كفر دلهاب:



تصدر مسلسل جمال الحريم التريند في مصر بعد حصوله على أعلى نسب مشاهدة في الفترة الأخيرة، خاصة أنه يدور فى قالب من التشويق والإثارة والرعب وتحكي قصة المسلسل عن مجموعة من الناس يقومون بتسخير الجن وعمل أعمال لإيذاء الآخرين وخضوعهم لهم.تقدم "الدستور" اليوم قائمة بأهم الأعمال الفنية المصرية التي جسدت عالم الجن على الشاشات.الفيلم بطولة يوسف وهبي بيتكلم عن أقدم صراع في التاريخ، الصراع الأزلي بين الشيطان والبشر ويلعب دور الشيطان يوسف وهبي، الذي يحاول إثبات تفوقه على بني آدم، فبيختار أسرة يغويها ويجذب أفرادها واحد تلو الآخر الى النار، وينتهي بإن الشيطان يتحرق وإن أفراد الأسرة يكتشفوا ان كل ما حدث غير حقيقي وإنهم كانوا يحلمون في نفس الوقت.من بطولة محمود المليجي ومنير مراد وزكى رستم يحكى قصة شيطان بيتحالف مع بني آدم يعمل طبيب ويعاني من مشكلات مادية ويغويه بمكاسب كتيرة، قبل ان يكتشف البني آدم ان حياته بتتحول لجحيم بسبب الشيطان، فينهي التحالف ويرجع لصراعه الأزلي.بطولة الفنان عادل أدهم وشمس البارودي ونور الشريف ونعمت مختار التحالف يتم بين الخدامة شفيقة وبين حفيد إبليس، الذي سيساعدها لتكون جميلة وغنية مقابل أن يمتلك روحها، لكنها ستسخر جمالها ونفوذها في الانتقام من الأشخاص الذين ظلموها.أشهر فيلم رعب مصري على الإطلاق من بطولة عادل امام ويسرا وتحية كاريوكا وعزت العلايلي لعب على تيمة مختلفة تمامًا وجسد علاقة حب طرفها جن وإنسانة ويحاول الجن ان يدمر حياتها هى وافراد عائلتها ولكنها تنتصر عليه في النهاية.بطولة نور الشريف وحسين فهمي يحكى ايضا عن تحالف الإنسان والشيطان، ومأخوذة عن المسرحية العالمية "مركب بلا صياد" الشيطان سينقذ رجل الأعمال من الكوارث اللي كان واقعا بها، مقابل إنه يرتكب جريمة القتل، باعتبارها أعظم جرم ممكن أن يرتكبه الإنسان، ولكن من بعد الجريمة يتحول الإنسان وينقلب اتفاقه مع إبليس لصراع ازلي.بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري وخالد الصاوى ويرصد الفيلم حياه طبيب نفسي يدعي يحيي وهو طبيب من نوع خاص مر بعده مشاكل في حياته المهنيه والشخصيه، فبعد غياب يحيي عن العمل لمده 5 سنوات يعود من جديد للعمل بمستشفي العباسيه، ويقرر العوده للعمل البدء من جديد، لكن حين يطلب منه كتابه تقرير عن مريض نفسي، ينصدم عندما يعلم ان هذا المريض هو صديقه القديم دكتور شريف الكردي تتعقد الاحداث لتكشف لنا عن اسرارٍ مثيره تتعلق بابطال العمل لتُزيح الستار عن جبلٍ من الغموض.بطولة أحمد السعدنى وداليا مصطفى من الأعمال الناجحة من هذه النوعية، حيث يعتمد فكرة العمل بالكامل على الدجل والشعوذة ووجود الجن، من خلال ضابط شرطة يدعى "معتز" يقوم بالتحقيق فى قضية حول اشتعال منازل بدون سبب واضح ويقومون أهل المنطقة التى تشتعل فيها المنازل بدون سبب، بإحضار مشعوذ يدعى "شمس" لأنهم يظنون أن تلك المنازل تشتعل بسبب الجن.ويقوم المشعوذ بفعل أشياء غريبة لإزالة الجن وهى كتابة كلام ورسم أشكال غريبة على بعض الورق ويرمى الورق فى الماء، فيتفاجأ الضابط وأهل المنطقة باشتعال الورق تحت الماء فيشك معتز فى المشعوذ، فيقوم "معتز" بإعطاء المشعوذ ورقا آخر فى الجلسة الثانية اعتقادًا منه أن المشعوذ يستخدم مادة تسبب اشتعال الأشياء تحت الماء ويخبره المشعوذ أنه إذا اشتعل الورق تحت الماء لن يرحمه الجن وسيطارده وأنه لن يستطيع فعل شىء وبالفعل يشتعل الورق وتتحول حياة هذا الضابط لجحيم فتحدث في منزله أشياء غريبة فيا ترى هل هذا المشعوذ قام بإلقاء سحر أسود على معتز انتقامًا منه أم أن هذا فعلًا بفعل الجن والأشباح وأن منزله أصبح مسكون؟بطولة حورية فرغلى وياسر جلال وصلاح عبد الله وسوسن بدر وتأليف سماح الحريرى وإخراج أكرم فريد، نجاحًا كبيرًا، وهو الذى يعتمد أيضًا على السحر والشعوذة، حول، فتاة تلجأ إلى أعمال الدجل والشعوذة لتوهم أهل قريتها فى الصعيد أنها تساعدهم فى حل مشاكلهم، وتصبح سيدة معروفة بأنها من أهل الكرامات، فيلجأ إليها كبير القرية لتصنع له "عملًا" يجعله ينجب ذكرًا بعدما أنجبت زوجته أربع بنات، وبالفعل يتزوج وينجب له الولد، وهو ما يغير حياة ساحرة الجنوب.اعتمد على فكرة الدجل والشعوذة من خلال ظهور عفريت يدعى دافنشى إلى المحامية كرمة التى استعانت بشيخ لخلصها منه ليكشف الشيخ أن دافنشى ليس عفريتًا ولا وهمًا، ولكنه من الجن العاشق، وقع فى غرامها من أول نظرة، وهو من أخطر خدام المعشر، وما يقوم به لا حيلة له فيه.بطولة رانيا يوسف، وهنا شيحة، وسسن بدر، وايتن عامر، وهيثم أحمد زكى، اعتمدت أحداث العمل على الجانب الصوفى واستعمال الدجل وظهور الجن وأشياء أخرى من الدجل والشعوذة.بطولة النجم الكبير عادل إمام وهالة صدقي ولطفى لبيب، وعزت أبو عوف الذي يصبح أمام عفريتة اسمها سلا، تظهر له وتقتحم حياته وحياة عائلته ويجسد وهو موظف فى دار للكتب وصحفى ينشر مقالات نقدية لاذعة بأسماء مستعارة، قبل أن تتغير حياته تماما عندما تخرج إليه من عالم الكتب عفريتة تقع فى غرامه.ومن المسلسلات التى تتناول أيضا عالم الجن والشياطين مسلسل كفر دلهاب للنجم يوسف الشريف الذى يقدم من خلاله شخصية مركبة، فالشخصية فى ظاهرها هى شخصية لطبيب وحكيم اسمه سعد يأتى لكفر دلهاب المكان البدائى الذى ينتمى لعصر بعيد غير محدد، ليعالج البشر هناك باستخدام السحر والشعوذة وبالأعمال، ويكون فى نهاية العمل هو الدلهاب أى الشيطان حسب المتعارف عليه فى الكتب التى تهتم بالجن، فالدلهاب هو نوع من الجن يوجد فى البحار ويرى على صورة إنسان جلدة كصخر البحر الذى تجمع عليه الطحالب وهو يتعرض للمراكب القريبة منه ويقذف أهله فى البحر.