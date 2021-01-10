إسرائيل تبدأ اليوم تطعيم الجرعة الثانية من لقاح كورونا

بدأت إسرائيل اليوم الأحد تطعيمات الجرعات الثانية من لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إطلاق حملة التطعيم، وسيتم تسليم مليون جرعة إضافية قبل نهاية الشهر الجاري، و10 ملايين بحلول مارس المقبل.يدعو الاتفاق الجديد مع شركة "فايزر" إلى وصول مئات الآلاف من الجرعات الجديدة إلى إسرائيل اليوم الأحد، إلى جانب توصيلات أسبوعية مماثلة الحجم.وكانت إسرائيل قد قامت بإعطاء الجرعات الأولى إلى 1.7 مليون شخص من أصل 9.29 مليون نسمة، وهو أعلى معدل تطعيم في العالم.وأعطت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأولوية للفئات المعرضة للخطر والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، حيث تلقى أكثر من 70% من الإسرائيليين في هذه الفئة العمرية الجرعة الأولى بالفعل.وذكر تقرير نشرته جامعة أكسفورد، أن إسرائيل قامت بتلقيح 19.55 في المئة من سكانها اعتبارًا من 7 يناير الجاري، وهو تقدم كبير مقارنة بالدول الأخرى.وفي السياق، تلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس السبت، الجرعة الثانية من اللقاح ليصبح أول إسرائيلي يحصل على الجرعة الثانية من اللقاح، كما كان عند إطلاق الجرعة الأولى.وقال "نتنياهو": "يمكن تحصين جميع الإسرائيليين بشكل كامل في غضون شهرين". وأشار نتنياهو إلى أنه وفقًا للاتفاقية الموقعة مع شركة "فايزر" والتوصيل الضخم لجرعات اللقاح ستكون "إسرائيل أول دولة في العالم تخرج من أزمة فيروس كورونا".