أمينة حزب الشعب الجمهورى تقاضى أردوغان بعد اتهامها بالإرهابية

أعلنت أمينة شعبة حزب الشعب الجمهوري المعارض في إسطنبول جنان كفتانجي أوغلو أنها سترفع شكوى ودعوى تعويض ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد اتهامها بصلتها مع إحدى التنظيمات الإرهابية اليسارية في تركيا.جاءت هذه التصريحات بعدما استهدف أردوغان جنان كفتانجي أوغلو عقب مشاركتها في احتجاجات طلاب جامعة البوسفور، زاعمًا أن المشاركين في تلك الاحتجاجات ليسوا طلابًا بل إرهابيون - على حد وصفه-، وأضاف: رئيسة شعبة حزب الشعب الجمهوري شاركت في هذه الاحتجاجات وليست لها أي علاقة تربطها بطلاب الجامعة.من جانبها ردت كفتانجي أوغلو، من خلال بيان خطي على "تويتر"، حيث قالت: "سأستخدم جميع حقوقي القانونية كما ينبغي وفق تعليمات رئيسي، وأعلن من هنا للجمهور أنني سأقدم شكوى جنائية وكذلك دعوى تعويض".نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول والمتحدث باسم مجوعة الحزب البرلمانية زينيل أمره اعتبر في تغريدة على "تويتر" أن تصريحات كل من وزير الداخلية سليمان صويلو والرئيس أردوغان بحق كفتانجي أوغلو جريمة سب وقذف ومحاولة التأثير على القضاء المفترض أن يكون مستقلا.