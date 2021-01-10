رحاب الجمل: أرسلت شكوى لرئيس الجمهورية ضد باسم سمرة

كشفت الفنانة رحاب الجمل لـ"الدستور" أنه قامت بعمل شكوى وأرسلتها عبر الميل لرئيس الجمهورية، وتابعت: "بكرا أن شاء الله يطلع قرار من النيابة بتفريغ الكاميرات الخاصة بالفندق واللي ليه حق ياخده غير كمان الأستاذ باسم سمرة قال كلام كذب وحاجات غريبة قال جايبني من القسم معرفش إزاي لكن كل ده هيترد عليه قانوني".وجاء قرار رحاب الجمل بعدما أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إيقافها هي والفنان باسم سمرة وتحويلهما للتحقيق، وقال في تصريح تليفزيوني لبرنامج "الحكاية"، مع عمرو أديب، إنهما لم يلتزما بتعليماته، ولذلك اتخذ قراره، جاء ذلك على خلفية خلافات أثناء بروفات فيلم "ديك العياط"، يشارك فيه نضال الشافعي، وعمر كمال، وحمو بيكا، ومن إنتاج فاطمة الليبية.