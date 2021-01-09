مواعيد عرض وأحداث مسلسل الدائرة

مواعيد عرض مسلسل الدائرة وأحداث المسلسل، منذ انطلاق الحلقات الأولى شهد تفاعلا من قبل الجمهور المهتم بالدراما المصرية، حيث قام رواد التواصل الاجتماعي بتداول مقاطع لبعض حلقات العمل مثنين عليه، وأشاد جمهور السوشيال ميديا بدور أحمد صلاح حسني وبالديكور الخاص بالعمل وأبطاله.

مواعيد عرض مسلسل الدائره

وتستمر عمليات البحث حول مواعيد المسلسل عبر المنصات الإلكترونية خلال هذه الفترة، حيث يعرض العمل على قناة الحياة الحمراء في تمام الساعة 9 مساء، ويعاد في تمام الواحدة صباحًا والساعة العاشرة صباحًا، كما يعرض على قناة الحياة الزرقاء في تمام الساعة العاشرة مساء، ويعاد الساعة 9 صباحاً، و3 عصرا.

أحداث مسلسل الدائرة





تدور أحداث المسلسل حول طيب نفسي يجسد دوره أحمد صلاح حسني، يعالج مشاكل الاكتئاب لدى المرضى، ويتعايش معهم في مشاكل، وعلى الجانب الآخر يتعرض والده ووالدته للعديد من الأزمات والمشكلات على مدار حلقات المسلسل.



ويتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية مثل العنوسة والزواج والطلاق والعلاقات بين الأصدقاء والخيانة والحب.





يضم العمل 45 حلقة، من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى، ويشار إلى أن غدًا الأحد سيتم الانتهاء من المشاهد الأخيرة بالمسلسل وفقا لما أعلن عنه المخرج أحمد سمير فرج.





أبطال مسلسل الدايرة





ويعتبر "الدايرة " العمل الثاني الذي حصل عليه أحمد صلاح حسني في البطولة المطلقة بعد مسلسل "ختم النمر" يشاركه في التمثيل نخبة من نجوم الفن، منهم: إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ، وعماد رشا وعدد آخر من الفنانين الشباب.









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