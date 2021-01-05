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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انتهاء تصوير مسلسل «الدايرة» الأحد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:11 م
أحمد صلاح حسنى
أحمد صلاح حسنى
ا ش ا
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ينتهي المخرج أحمد سمير فرج، يوم الأحد المقبل، من تصوير آخر مشاهد مسلسله الجديد "الدايرة"، الذي بدأ عرضه على شاشة إحدى القنوات الفضائية يوم السبت الماضي.

وقال فرج إنه من المقرر أن ينتهي من تصوير آخر مشاهد المسلسل يوم الأحد المقبل، مضيفا أنه يواصل حاليا عمليات مونتاج الحلقات الأولى من العمل.

وتابع فرج أنه قرر تكثيف عمليات المونتاج خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع تصوير المشاهد المتبقية، مشيرا إلى أن العمل يتناول تفاصيل بعض المشكلات المجتمعية والعلاقات بين الأصدقاء والزواج والخيانة والحب والعنوسة، ويمتد المسلسل لـ 45 حلقة.

"الدايرة" بطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال، وتأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

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