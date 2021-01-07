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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل «الدايرة» وتردد القنوات العارضة

الخميس 07/يناير/2021 - 09:14 م
احمد صلاح حسني
احمد صلاح حسني
محمد مجدي
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يقدم لكم «الدستور» مواعيد عرض مسلسل "الدايرة" وتردد القنوات العارضة، حيث حصد النجم أحمد صلاح حسني على نجاح كبير بعد عرض أول خمس حلقات من مسلسله الجديد "الدايرة" والذي يعرض هذه الفترة على قناة الحياة، محققا من خلاله ردود فعل واسعة على السوشيال ميديا.

العمل الذي ينتمي لأعمال الدراما الاجتماعية والغموض يعرض من السبت إلى الأربعاء على فضائية الحياة حيث أعلنت القناة مواعيد عرض العمل على شبكة قنواتها، على أن يعرض على الحياة الحمراء الساعة 9 مساء ويعاد 1 صباحًا و10 صباحًا، وعلى الحياة الزرقاء الساعة 10 مساء ويعاد 9 صباحًا و3 عصرا.

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ويقدم أحمد صلاح حسنى دور طبيب نفسي يعالج مشاكل الاكتئاب والعديد من أزمات والده ووالدته خلال أحداث المسلسل.

ويعتبر "الدايرة" البطولة المطلقة الثانية للفنان أحمد صلاح حسنى بعد "ختم النمر" الذى تألق فيه بشكل كبير ومهد له الطريق للاستكمال رحلته مع البطوله المطلقه، وقد تم عرض هذا العمل فى شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولة العمل نسرين طافش وميرهان حسين وإسلام جمال وعفاف شعيب، واخرين.

والمسلسل يشارك في بطولته إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشاد، ومن تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مواعيد عرض مسلسل الدايرة وتردد القنوات العارضة


يذكر أن قناة الحياة تبث علي القمر الصناعي: النايل سات، بتردد: 12206 والاستقطاب معدل الترميز: 27500 عمودي، وتردد الحياه الزرقاء هو 12437، ويكون معدل الاستقطاب في الرسيفر عمودى، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.

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