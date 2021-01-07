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مواعيد عرض مسلسل الدايرة وتردد القنوات العارضة

يذكر أن قناة الحياة تبث علي القمر الصناعي: النايل سات، بتردد: 12206 والاستقطاب معدل الترميز: 27500 عمودي، وتردد الحياه الزرقاء هو 12437، ويكون معدل الاستقطاب في الرسيفر عمودى، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 56.

ويقدم أحمد صلاح حسنى دور طبيب نفسي يعالج مشاكل الاكتئاب والعديد من أزمات والده ووالدته خلال أحداث المسلسل.ويعتبر "الدايرة" البطولة المطلقة الثانية للفنان أحمد صلاح حسنى بعد "ختم النمر" الذى تألق فيه بشكل كبير ومهد له الطريق للاستكمال رحلته مع البطوله المطلقه، وقد تم عرض هذا العمل فى شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولة العمل نسرين طافش وميرهان حسين وإسلام جمال وعفاف شعيب، واخرين.والمسلسل يشارك في بطولته إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضي، محمد علاء، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، محمود حافظ، أماني كمال وعماد رشاد، ومن تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج.