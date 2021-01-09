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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أخبار كورونا في مصر اليوم 9/1/2021

السبت 09/يناير/2021 - 09:32 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث على  أخبار كورونا في مصر اليوم، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة،بعد ازدياد حالات الإصابات وارتفاع حالات الوفاة في الموجة الثانية، وتداول أخبار حول غلق مواقع التسجيل الخاصة بلقاح فيروس كورونا.

ويشار إلى أنه بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، 147810 حالة من ضمنهم 117529 حالة تم شفاؤها، بينما بلغ عدد الوفيات 8085 حالة.

اخبار كورونا في مصر اليوم السبت

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أخبار كورونا، حيث تم تداول أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب وجدل حول إغلاق باب التسجيل الإلكتروني على الموقع الذي خصصته وزارة الصحة والإسكان للتسجيل في الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وفاة وكيل صحة القليوبية

حيث توفي اليوم السبت وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور حمدى الطباخ، وفقا لما اعلنته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية.

معافة مسنة من كورونا بالأقصر

بينما أعلنت اليوم مستشفي العديسات للعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا،  تعافي سيدة مسنة تدعى فوزية موسى، تبلغ من العمر 88 عامًا.

 تغريم المخالفين لإجراءات مكافحة كورونا 2021

من جانبها، واصلت أحياء القاهرة، اليوم، إجراءتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بارتداء الكمامات، للحد من تفشي الوباء القاتل، وتغريم المخالفين لهذه التدابير، حيث تم تحرير 12 محضرًا للمخالفين للقرارات بعدم ارتداء كمامات و٧ محاضر أشغال، بالسيدة زينب، 

تعافي 7 حالات كورونا بقفط التعليمي

كما تم الإعلان عن خروج 7 حالات جديدة من مستشفي قفط التعليمي عقب تعافيهم من فيروس كورونا.

معاش إصابة عمل للأطباء شهداء كورونا 

حيث تم عقد اجتماع مع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لمناقشة قواعد صرف معاش إصابة العمل للأطباء شهداء الكورونا، الذي يبلغ 80% من أجر التسوية التأميني، وفقا لما قررته بنا وزيرة الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية، وبالتالي استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل، تعويضا لأهاليهم عن فقد عزيزهم

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