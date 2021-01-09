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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الأردن يبدأ تطعيم مواطنيه ضد كورونا الأربعاء

السبت 09/يناير/2021 - 07:49 م
تطعيم ضد كورونا
تطعيم ضد كورونا
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أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، عن بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا الأربعاء المقبل.

وقال عبيدات- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت- إن البرنامج يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميًا، والتي تستهدف الفئات الأكثر تأثرًا، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضًا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية.

وحول مصادر لقاحات كورونا التي يستند لها البرنامج، بين الدكتور عبيدات أن الحكومة تعاقدت مع ائتلاف (كوفاكس) العالمي، بالإضافة إلى شركة (فايزر) بشكل ثنائي، لتوريد كميات من اللقاح، لافتًا إلى أن العمل جارٍ أيضًا لتأمين كميات إضافية من لقاح "سينوفارم" خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الصحة الأردني إلى أن الحكومة توصلت أيضًا إلى تفاهمات مع شركتي (أسترازينيكا) و(جونسون & جونسون)، المصنعة للقاحات ضد كورونا، لتزويد الأردن بكميات من اللقاحات التي ستنتجها فور حصولها على إذن الاستخدام الطارئ عالميًا ومحليًا.

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