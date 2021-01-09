حجز 3 أشخاص عثر بحوزتهم على 470 جرام هيروين بالشروق

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين ياسر.م، خالد. ع، طارق.م عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت ٤٧٠ جراما داخل سيارة يمتلكها المتهم الأول، وأنكر المتهمان الثانى والثالث امتلاكهما المضبوطات.



وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الشروق من ضبط ٣ أشخاص وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت ٤٧٠ جراما وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وتحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.





أمرت نيابة الشروق وبدر، بحجز ٣ أشخاص ٢٤ ساعة، لحين وصول التحريات الأمنية لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين بالشروق.