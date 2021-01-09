رحاب الجمل لـ«الدستور»: أشرف زكى وعدنى بحل أزمة باسم سمرة

هاجمت الفنانة رحاب الجمل، الفنان باسم سمرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعدما دخل عليهم أثناء تحضير أحد الأفلام الذي يتعاونون فيها معًا وهو "سكران" و"يدخن الحشيش" حسب وصفها، وأكدت رحاب الجمل أنها مستاءة مما حدث منه وتعامله معهم بأسلوب خاطئ.وتواصلت "الدستور" مع الفنانة رحاب الجمل التي أكدت أنها مستاءة للغاية مما حدث، وكانت تنوي بالفعل التقدم ببلاغ للنائب العام، ولكن تراجعت بعد تدخل نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وحديثه معها بأنه لا يصح أن تتقدم ببلاغ للنائب العام دون العودة للنقابة، وطلب منها تقديم شكوى للنقابة، ووعدها بحل الأزمة، لافتة إلى أنها في طريقها للنقابة لتشرح ما بدر منه.يشار إلي أن الفنان باسم سمرة أثار أزمات كثيرة خلال الفترة الماضية، حيث اشتبك مع الفنان محمد رمضان بعدما تقابل الثنائي في أحد الأفراح، كما أنه وبخ المطرب الشاب عمر كمال أثناء لقائه به في أحد الحفلات الغنائية.