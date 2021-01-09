طريقة معرفة لحم الحمير بعد تصدره تريند جوجل

تواصلت الـ"دستور" مع الدكتورة شيرين خميس والتي بدورها قدمت بعض النصائح لـ"الدستور" لتوضح الفرق بين اللحم البقري ولحم الحمير.

كيفية معرفة لحم الحمير في 10 نقاط

1- يمكنك التفريق بين لحم الحمير واللحم البقري بالعين المجردة، فلحم الحمير تكون الألياف والأنسجة بارزة على عكس اللحم البقري فيمكنك أن ترى الأنسجة بشكل واضح وتكون بشكل خطوط طويلة.2- الدهون تعد هي العلامة الفارقة ففي لحم الحمير تكون الدهون سريعة الذوبان فبمجرد أن تمسكها بيدك تذوب على الفور تاركة زيت بين يديك على عكس اللحوم البقري التي تأخذ وقت في الذوبان.3- يكون لون الدهن مختلف فلحم الحمير يكون الدهن به مائل للون الأصفر الفاتح، بالنسبة للحم البقري يكون الدهون به لونها أبيض وتلك العلامة يمكن تمييزها بالعين المجردة.4- من العلامات التي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة هي أنه غالبًا ما يكون لون لحم الحمير مائل على اللون الأزرق فاللون الأصلي للحم البقري هو لون الأحمر الوردي.5- لحم الحمير يكون قليل الدهون فلا تنخدع فيه وغالبا ما يتم بيع لحم الحمير بسعر أرخص لجذب الناس عليك التركيز في تلك التفاصيل الصغيرة.6- يمكنك معرفة الفرق بين اللحم البقري ولحم الحمير من خلال حيلة بسيطة وهي أن تأتي بسكينة وتقوم بتسخينها وقطع اللحم، فإذا كانت الرائحة عادية فهذة رائحة لحم بقري وإذا كانت الرائحة كريهة تأكد أنه لحم حمير، وقم على الفور بتقديم بلاغ ضد الجزار للحفاظ على حقوقك وحقوق غيرك.7- لحم الحمير لا يتغير شكله أو قوامه مهما قمت بسلقها فهو محتفظ بتماسكه ومن الواضح أنه يكون بالطعم اللحم "سكر" وهذا بسبب كمية الجليكوجين التي تكون بلحم الحمير.8- يستخدم المطاعم لحم الحمير في شكل اللحوم المفرومه كـ"الحواوشي-الكفتة-الطرب"، مضيفا عليها التوابل ولون الطعام لكي لا تكتشف طعم اللحم الحقيقي فتجنب شراء اللحم المفروم من مكان غير معلوم المصدر وعليك تجنبتلك الأنواع من المأكولات.