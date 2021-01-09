رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 يناير 2021 الموافق 25 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طريقة معرفة لحم الحمير بعد تصدره تريند جوجل

السبت 09/يناير/2021 - 04:04 م
لحم الحمير
لحم الحمير
نوران إمام
طباعة
تصدر في الساعات الأخيرة أنباء عن بيع بعض المطاعم لحم الحمير، وكان ذلك عقب الحمل التي شنتها محافظة الإسكندرية لرصد مخالفات المطاعم، وترصد "الدستور" في السطور التالية 10 علامات تساعدك لمعرفة لحم الحمير.

تواصلت الـ"دستور" مع الدكتورة شيرين خميس والتي بدورها قدمت بعض النصائح لـ"الدستور" لتوضح الفرق بين اللحم البقري ولحم الحمير.

كيفية معرفة لحم الحمير في 10 نقاط

1- يمكنك التفريق بين لحم الحمير واللحم البقري بالعين المجردة، فلحم الحمير تكون الألياف والأنسجة بارزة على عكس اللحم البقري فيمكنك أن ترى الأنسجة بشكل واضح وتكون بشكل خطوط طويلة.

2- الدهون تعد هي العلامة الفارقة ففي لحم الحمير تكون الدهون سريعة الذوبان فبمجرد أن تمسكها بيدك تذوب على الفور تاركة زيت بين يديك على عكس اللحوم البقري التي تأخذ وقت في الذوبان.

3- يكون لون الدهن مختلف فلحم الحمير يكون الدهن به مائل للون الأصفر الفاتح، بالنسبة للحم البقري يكون الدهون به لونها أبيض وتلك العلامة يمكن تمييزها بالعين المجردة.

4- من العلامات التي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة هي أنه غالبًا ما يكون لون لحم الحمير مائل على اللون الأزرق فاللون الأصلي للحم البقري هو لون الأحمر الوردي.

5- لحم الحمير يكون قليل الدهون فلا تنخدع فيه وغالبا ما يتم بيع لحم الحمير بسعر أرخص لجذب الناس عليك التركيز في تلك التفاصيل الصغيرة.

6- يمكنك معرفة الفرق بين اللحم البقري ولحم الحمير من خلال حيلة بسيطة وهي أن تأتي بسكينة وتقوم بتسخينها وقطع اللحم، فإذا كانت الرائحة عادية فهذة رائحة لحم بقري وإذا كانت الرائحة كريهة تأكد أنه لحم حمير، وقم على الفور بتقديم بلاغ ضد الجزار للحفاظ على حقوقك وحقوق غيرك.

7- لحم الحمير لا يتغير شكله أو قوامه مهما قمت بسلقها فهو محتفظ بتماسكه ومن الواضح أنه يكون بالطعم اللحم "سكر" وهذا بسبب كمية الجليكوجين التي تكون بلحم الحمير.

8- يستخدم المطاعم لحم الحمير في شكل اللحوم المفرومه كـ"الحواوشي-الكفتة-الطرب"، مضيفا عليها التوابل ولون الطعام لكي لا تكتشف طعم اللحم الحقيقي فتجنب شراء اللحم المفروم من مكان غير معلوم المصدر وعليك تجنبتلك الأنواع من المأكولات.

اقرأ ايضا

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط وطرق الدفع الإلكتروني


9-أضافت دكتور شيرين أنه يتم ذبح الحمير في أماكن غير مرخصة كالمجازر الحكومية التي يشرف عليها الأطباء البطريين فتدبح بأماكن لا تكون مكشوفة.

10- يكون لحم الحمير ناشفا جدا وصلب بعد الطبخ وصعب في الأكل والمضغ.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الهجرة» تطمئن أهالي 61 صيادًا محتجزين في تونس: تأكدنا من سلامتهم

هل تصالحت مصر مع قطر «ببلاش»؟ محمد الباز يجيب

أبرزهم يسرا وكرارة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

الصور

image description

وزير النقل فى أسيوط لتفقد تنفيذ محور ديروط الحر بـ1.7 مليار جنيه

image description

فصل الكهرباء أسبوعا عن 50 منطقة بدمياط

image description

حريق كبير في كافيه بدمياط الجديدة

image description

إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح بأسيوط

image description

«أسيوط»: زيادة في معدلات إنتاج مزرعة بني سند للثروة الحيوانية

الأكثر قراءة

أشرف زكي عن أزمة رحاب الجمل وباسم سمرة: لا أحد فوق القانون

تعرف على الفنانين شهود واقعة رحاب الجمل والممثل السكران

صحفي إسباني لـ«الكابتن»: ريال مدريد يفاوض ليفربول رسميًا لضم صلاح

الحكم بطل واقعة «القهوجى وكوب الشاى»: حزين بسبب السخرية

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

مصرع 3 أشخاص وفقدان 6 آخرين إثر انهيار جليدي بالقطب الشمالي الروسي

حفلات مترافقة مع فحوص طبية تتيح للقطاع الموسيقى الخروج من الركود

دوقة كامبريدج تحتفل بعيد ميلادها في ظل الإغلاق

الاشتباه ببقايا بشرية في حقل بريطاني تبيّن أنها حبة بطاطا

أيام زمان

«حكاية أول فيلم».. كيف ظهر المسيح فى السينما العالمية؟

هل يُمثل أحمد السقا عقدة نفسية لمصطفى شعبان؟

«فاتن حمامة رفضت مشاركتى فى السينما».. اعترافات طارق عمر الشريف

سهير البابلي.. تزوجت 5 مرات أحدهم أشهر إسلامه للزواج منها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
فردتين شمال
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ طه الفشنى.. كروان القرآن الكريم
د.كريمة الحفناوى
طموح ترامب المُدَمِر.. إلى أين؟
صفاء النجار
البطل بألف وجه
المزيد

الثقافة

«المصرية اللبنانية» تطرح «طوق الحمامة» في طبعةٍ منقَّحة مدقَّقة

الحراك الذي شهدته أسوان مع بناء السد العالي

معرض «مونوجرافيا» للفنانة وفاء ياديس «أونلاين»

يوسف فاخوري يرصد التاريخ الإنساني للسد العالي