رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط وطرق الدفع الإلكتروني



الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط حرصت الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقديم كافة خدماتها إلكترونيا المواطنين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عبر موقعها الإلكتروني بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الشركة القابضة للكهرباء مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار قسم الخدمات

الضغط على الاستعلام عن إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري

تحديد مكان تركيب العداد المنزلي بدقة ( المحافظة، المدينة، المنطقة، الشارع، العقار، رقم الشقة)

كتابة اسم صاحب العداد المنزلي

كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام

الضغط على الاستعلام عن الفاتورة

طرق دفع فواتير الكهرباء الكترونيا تفاديا لكورونا خصصت الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكثر من وسيلة دفع إلكتروني لإجمالي قيمة الاستهلاك الشهري وهى :-

مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات

شركات التحصيل وهي (مصاري، بي، أمان، سداد، ممكن، ضامن، ...)

12 محفظة بنكية تقبل دفع فاتورة الكهرباء

تطبيق ماى فوري على الهاتف المحمول

محافظ شركات المحمول

ماكينات ATM الموزعة في كافة المحافظات

رابط الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء شهريا يبحث الكثير من المواطنين عبر المنصات الإلكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال خلال هذا الرابط ( من هنا ) وذلك لتفادي عدوى الفيروس الذي ينتقل عبر لمس الأسطح المحتوية على الفيروس ووضعها على الأنف أو الفم واختراق الجهاز التنفسي حيث يضعف خلايا المناعة بالجسم ويتسبب في الوفاة.

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في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، والتباعد الاجتماعي الذي فرضه القلق الذي سيطر على الكثير من المواطنين من التعامل مع مندوبي شركات كافة المرافق الخدمية ( الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه)، كثر البحث حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام وكيفية السداد الالكتروني لقيمة الاستهلاك الشهري.