«البساتين» يبدأ تلقي طلبات تعويض قاطني «الدائري» 19 يناير

أعلن حي البساتين بالقاهرة عن بدأ استقبال طلبات المواطنين الخاصة بتعويض قاطني الطريق الدائري بالحي، موضحا أن الأوراق المطلوبة هي بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وعقد الإيجار أو عقد التمليك وإيصال كهرباء أو مياة أو غاز، ابتداءا من يوم الأحد 19 يناير بالمركز التكنولوجي.كان اللواء أحمد جودة، رئيس حي البساتين بالقاهرة، يرافقه إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات، قد تفقد العقارات التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائري والتنبيه على السكان بسرعة تجهيز الأوراق المطلوبة للحصول على التعويض لنزع الملكية، في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يتم من أعمال.